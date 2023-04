Marcus Thuram vai deixar o Borussia Monchengladbach no final da temporada, confirmou o diretor desportivo do clube alemão. Além do gaulês, também Ramy Bensebaini e Lars Stindl vão sair, adiantou Roland Vikus.



«Discutimos com os dois jogadores. É uma pena que eles não queiram renovar os seus contratos que expiram no verão porque ambos deram-nos muito desportivamente nos últimos quatro anos. Entendemos também a desilusão dos nossos adeptos pelas suas saídas. O nosso projeto sempre passou por procurar jogadores talentosos e desenvolvê-los até a um certo ponto em que temos de os deixar sair. Sabemos que não podemos mantê-los para sempre. Num mundo ideal, receberíamos uma boa quantia por ambos, mas não é o caso. Tanto o Thuram como o Bensebaini são jogadores que podem fazer a diferença. Ajudaram-nos muito nos últimos anos e apesar da desilusão pelas suas saídas, eles merecem o direito a uma despedida em estilo», referiu, em conferência de imprensa.



«Ontem [quarta-feira], Lars Stindl anunciou aos colegas que não iria renovar contrato e que iria deixar o Borussia oito anos depois», acrescentou ainda.

Thuram, internacional francês de 25 anos, joga no Gladbach desde 2019, onde chegou oriundo do Guingamp. Por sua vez, Bensebaini, argelino de 27 anos, está no clube desde 2019 depois de ter sido contrato ao Rennes.