Depois da contratação de Hee-chan Hwang, o Leipzig anunciou a chegada de Benjamin Henrichs.



Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema germânico informa que o defesa de 23 anos chega do Mónaco por empréstimo. No final da época 2020/21 o clube da Red Bull fica com direito de exercer a opção de compra e contratar o alemão em definitivo.



Henrichs regressa à Alemanha, país de onde saiu em 2017 para o Principado. Contrato ao Bayer Leverkusen, o internacional Mannschaft disputou apenas 44 encontros pelos monegascos.