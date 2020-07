O RB Leipzig garantiu esta quarta-feira a contratação do sul-coreano Hee-chan Hwang, que chega do RB Salzburgo e vai ser provavelmente o substituto de Timo Werner, que neste mercado de verão foi transferido para o Chelsea.

Hee-chan Hwang tem 24 anos, é internacional pela Coreia do Sul e na última época, em 40 jogos, apontou 16 golos e realizou 22 assistências, números que atraíram a atenção do Leipzig, com quem assinou um contrato válido por cinco épocas.

O valor da transferência não foi anunciado, mas Hee-chan Hwang vai vestir a camisola 11. Formado no Pohang Steelers, o ponta de lança já conhece o futebol alemão, tendo jogado na segunda metade da época 2018/19 no Hamburgo, na II Liga, por empréstimo do RB Salzburgo. Tirando este meio ano, o jogador cumpriu as restantes cinco temporadas e meia no futebol austríaco.