O Famalicão garantiu a contratação de Alex Nascimento.



Segundo apurou o Maisfutebol, o central brasileiro de 22 anos vai mudar-se para o Minho por empréstimo do Santos. No final do empréstimo, os famalicenses ficam com opção de comprarem a jovem promessa do Peixe em definitivo.



Alex Nascimento jogou no São Paulo e no Fluminense durante a formação, tendo chegado a fazer um jogo pela equipa principal do Tricolor carioca: em 2018 curiosamente contra o Santos. No ano seguinte, o defesa mudou-se para a Vila Belmiro, mas nunca se afirmou como titular, visto que Lucas Veríssimo (Benfica) e Luan Peres (Marselha) eram a dupla titular.



Depois de 13 jogos em 2020 e cinco jogos em 2021, segue-se uma experiência na Liga ao serviço do Famalicão.