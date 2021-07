O Sporting da Covilhã anunciou nesta sexta-feira a contratação de Arnold Issoko.

O jogador de 29 anos, que pode jogar a defesa ou avançado pelo lado esquerdo, chega ao plantel dos «leões da serra» com vasta experiência no futebol português. Arnold passou pelo Desp. Chaves, na II Liga, mudando-se depois para o Vitória de Setúbal, clube pelo qual disputou o primeiro escalão do futebol português durante três anos. Representou ainda os franceses do Caen, os indianos do Mumbay City e ainda o Farense. Na época passada estava vinculado ao Cova da Piedade, onde jogou 27 vezes.

O Sp. Covilhã já começou oficialmente a nova época. Venceu o Trofense por 3-0 na primeira fase da Taça da Liga e vai defrontar o Mafra no domingo.