Héctor Bellerín foi oficializado como reforço do Barcelona.



O internacional espanhol despediu-se do Arsenal, clube que representava desde 2011/12. Ao serviço dos «gunners», o lateral-direito participou em 239 jogos e conquistou cinco títulos.



Sem espaço na equipa de Arteta, o defesa jogou por empréstimo no Betis na época passada. Rescidniu com os gunners e voltou ao clube onde realizou a formação até sair para Londres com idade de júnior.



Bellerín assina até 2023 pelo Barça e fica com uma cláusula de 50 milhões de euros.