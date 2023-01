Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga reforçaram-se, naturalmente, para o arranque da época 2022/23.



Mas quem é que utiliza mais os reforços?



As águias foram o clube que mais contratou e quem mais tempo de utilização deu até ao momento aos reforços ao contrário, por exemplo, dos dragões - Conceição ainda nem estreou uma das caras novas do plantel.



Por sua vez, os leões têm dois jogadores que chegaram no último verão entre os mais utilizados, mas os números mostram que a maioria ainda procura cimentar o seu lugar na equipa. Por último, o Sporting de Braga tem em Banza o jogador com mais minutos entre os que chegaram recentemente.



Percorre a galeria associada e saiba quais dos reforços têm mais e menos minutos entre os candidatos aos primeiros lugares da classificação.

*Foram contabilizados os jogadores que regressaram de empréstimo e não foram incluídos os reforços de janeiro ou jogadores que foram promovidos das equipas secundárias