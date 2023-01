O mercado foi um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, prévia ao duelo contra o Famalicão, da 16.ª jornada da Liga. O treinador do FC Porto jogou pelo seguro e recusou apontar qual o jogador dos minhotos que lhe enchia as medidas.



«Isso é falar de mercado. Vão já dizer que o FC Porto está interessado [nesse jogador]. Percebo a questão, mas não posso entrar por aí. Há jogadores interessantes no Famalicão assim como há em outras equipas. Se falar de um nome, fico em dificuldades», referiu, entre risos.



Certo é que nesta reabertura do mercado, um dos rivais dos dragões, o Benfica, já assegurou dois reforços enquanto o Sporting parece estar também ativo, embora ainda não tenha oficializado qualquer negócio. Isso preocupa Conceição?



«É uma pergunta picante. Olhamos para nós. Já disse que não aprecio e que não sou fã do mercado de janeiro. Acredito nos jogadores que temos e olho para o que é a nossa equipa B e para o trabalho que o Folha tem feito. Se tivéssemos uns bons milhões para ir buscar um ou outro jogador não diria que não, mas não é o caso», concluiu, acerca do assunto.



O FC Porto defronta o Famalicão, este domingo, às 20h30, no Dragão.