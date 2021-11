Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o Benfica está a negociar a contratação de Tiago Coser. O futuro presidente da Chapecoense, Nei Maidana, confirmou que há negociação «bastante avançada» pelo defesa para Portugal sem revelar, no entanto, o nome do clube envolvido.



«Sobre o Coser, há uma negociação bastante avançada para Portugal. Não há nada definido. Pelas informações que tenho, o [processo] do Coser é o que está mais adiantado e é uma situação para ser definida em breve», referiu, o dirigente no «Debate Esportivo», da Rádio Chapecó.



Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o emblema da Luz aceitou pagar 1,4 milhão de euros, pelo jovem jogador. Coser, por sua vez, tem em mãos um contrato válido por cinco temporadas - a contar a partir de janeiro de 2022, quando completar 18 anos.