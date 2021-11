O Benfica já tem um acordo verbal para contratar o jovem central brasileiro Tiago Coser. O Maisfutebol apurou que os encarnados superaram alguns obstáculos nos bastidores, relativamente ao agenciamento do atleta, e fecharam a negociação diretamente com a Chapecoense. Resta somente a assinatura do acordo.

Para garantir a aquisição do promissor defensor, o emblema da Luz aceitou pagar 1,4 milhão de euros, conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na semana passada. O jogador, por sua vez, tem em mãos um contrato válido por cinco temporadas - a contar a partir de janeiro de 2022, quando completar 18 anos.

Antes do avanço no negócio com o Benfica, o nome do internacional brasileiro sub-17 foi oferecido e chegou a ser colocado em discussão no FC Porto. Porém, não houve interesse em qualquer evolução nas conversas.

Visto inicialmente como reforço para representar a equipa B dos encarnados, Tiago Coser estreou-se entre os profissionais da Chapecoense esta temporada. Já leva 11 jogos oficiais.