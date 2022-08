O Benfica oficializou a contratação de Fredrik Aursnes.



Em comunicado, os encarnados informam que pagaram 13 milhões de euros ao Feyenoord pelo jogador norueguês. O valor total do negócio pode, no entanto, ascender aos 15 milhões de euros caso sejam cumpridos determinados objetivos «num prazo máximo de 35 meses», lê-se ainda.



Refira-se ainda que os neerlandeses ficaram com 10 por cento do valor de uma mais-valia resultante de uma futura venda do médio de 26 anos.



Aursnes assinou até 2027 pelas águias e ficou blindado com uma cláusula de 50 milhões de euros. De resto, a oficialização da transferêcia para o Benfica surge um dia depois de o futebolista ter sido 'apanhado' na Luz a assistir ao duelo contra o Dínamo Kiev, do play-off de acesso à Liga dos Campeões.



O comunicado do Benfica à CMVM:



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa chegou a acordo com o Feyenoord Rotterdam para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Fredrick Aursnes, por um montante de € 13.000.000 (treze milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 2.000.000 (dois milhões de euros) pagos em função de objetivos prédefinidos e num prazo máximo de 35 meses.

Mais se informa que o Feyenoord Rotterdam terá ainda direito a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.



Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros).