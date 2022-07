O guarda-redes internacional português Beto Pimparel terminou a ligação ao Helsingfors IFK, clube da Finlândia que confirmou o fim da ligação, esta quinta-feira.

«O Beto e o HIFK concordaram em rescindir o contrato», refere o clube finlandês, em comunicado. «A rescisão do contrato foi acordada em conjunto entre as diferentes partes na segunda-feira», referiu o diretor-executivo do clube, Jarno Salmivuori, na mesma nota.

O guardião de 40 anos fez um total de 12 jogos pelo clube, no campeonato. O Helsingfors ocupa nesta altura, ao fim de 14 jornadas, o 12.º e último lugar da liga, com sete pontos.