O futebolista português Hélder Ferreira é reforço do Anorthosis Famagusta até 2024, confirmou esta quinta-feira o clube de Chipre, quinto classificado do campeonato em 2021/22.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o extremo que terminou contrato com o Paços de Ferreira tinha como hipótese a ida para Chipre, estando agora a mesma confirmada para as próximas duas épocas. Hélder vai ter a primeira experiência da carreira no estrangeiro.

É o terceiro português confirmado no plantel do Anorthosis para 2022/23. Hélder reencontra Marco Baixinho, que foi seu colega no Paços e que também assinou por duas épocas com os cipriotas. O outro português é o lateral-esquerdo Kiko, que estava já em Chipre, no Omonia, e que em Portugal jogou no Arouca, Ac. Viseu e V. Setúbal.

Hélder terminou um ciclo de três épocas em Paços, onde foi um dos principais titulares com o treinador Pepa entre as épocas 2019/20 e 2020/21, mas também opção regular em 2021/22 com César Peixoto e Jorge Simão. Fez um total de 112 jogos e dez golos pelo emblema da Capital do Móvel.

Formado no Vitória de Guimarães e com uma curta passagem pela formação do Benfica, Hélder subiu a sénior na equipa B do Vitória, onde também jogou pela equipa principal. Em 2017, pela seleção sub-20, esteve presente no Mundial da categoria, na Coreia do Sul.