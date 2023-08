Depois de ter anunciado um pré-acordo que fez o estádio vibrar, o Coritiba informou que Islam Slimani vai mesmo reforçar o clube.



O internacional argelino chega ao Brasil esta quarta-feira, mas já deixou uma mensagem aos adeptos do emblema do Pará.



«Com esta cor fiz história, o verde e branco fazem parte da minha vida. Foi onde deixei a minha marca. O alviverde da Argélia, campeão africano e o golo no Mundial, na cidade à qual estou a voltar. O meu jeito sempre foi este: guerreiro, lutador e um pouco doido, na verdade. Agora sou mais um coxo doido. Vou porque o coxa chamou-me», disse o avançado num vídeo divulgado pelo clube.



Aos 35 anos, Slimani vai jogar no Brasil depois de passagens por CR Belouizdad, Sporting, Leicester, Newcastle, Fenerbahçe, Mónaco, Lyon, Brest e Anderlecht.