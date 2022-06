OFICIAL: Carvalhal assina pelo Al Wahda

Carlos Carvalhal foi aunciado como novo treinador do Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos.



O treinador de 56 anos estava livre depois de ter deixado o Sporting de Braga, clube que orientou nas últimas duas temporadas e pelo qual conquistou a Taça de Portugal em 2020/21.



O português volta assim aos Emirados Árabes Unidos país onde já trabalhou como coordenador técnico do Al-Ahli.



Carvalhal iniciou o percurso como treinador no Sp. Espinho, tendo passado por clubes como Beira-Mar, Freamunde, Vizela, Desportivo das Aves, Leixões, V. Setúbal, Belenenses, Asteras Tripolis, Marítimo, Besiktas, Basaksehir, Sheffield Wednesday, Swansea e Rio Ave.