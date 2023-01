Jude Bellingham é o jogador mais caro do mercado, segundo um estudo apresentado esta quinta-feira pelo CIES - Observatório de Futebol. O internacional inglês do Borussia Dortmund, de 19 anos, aparece no topo desta lista de cem jogadores, avaliado em 208.2 milhões de euros.

CIES: quatro jogadores da Liga podem render mais de 250 milhões

Rúben Dias, no 17.º lugar, é o português mais valioso (105ME), enquanto o benfiquista Enzo Fernández, no 35.º lugar, é o primeiro jogador fora das Big-5, com uma avaliação de 80.3 milhões de euros.

No topo da lista, depois do jovem inglês, destacam-se Phil Foden (200.5ME) e Kylian Mbappé (190.7ME) no pódio dos jogadores mais caros que conta com dois portugueses na lista dos primeiros vinte, ambos do Manchester City: Rúben Dias (105ME) e João Cancelo (103.6ME).

Uma lista de 100 jogadores, quase todos a alinhar nos grandes clubes das Big-5 (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), com destaque para o Real Madrid, que conta com cinco dos jogadores mais valiosos no top-20, tal como o Manchester City, enquanto o Barcelona também conta com quatro jogadores na lista dos vinte mais valiosos.

Alargando a lista aos 100 mais caros, além de Ruben Dias e João Cancelo, podemos ainda encontrar Bruno Fernandes (93.6ME), Bernardo Silva (90.7ME), Diogo Jota (68,4ME), Rafael Leão (67.3ME), Nuno Mendes (63.7ME), Diogo Costa (62.5ME), Gonçalo Ramos (60.1ME), João Félix (55.2ME) e Vitinha (55ME).

Enzo Fernández, do Benfica, é o primeiro jogador a aparecer nesta lista fora das BIG-5 com uma cotação de 80.3 milhões de euros.

Ainda fora das Big-5, além de Enzo Fernández (Benfica), surgem apenas mais quatro jogadores, três deles da liga portuguesa: Diogo Costa (FC Porto), 62.5ME; Gonçalo Ramos (Benfica), 60.1ME; Gonçalo Inácio (Sporting), 55.9ME; Jurrien Timber (Ajax), 51.7ME).

Confira a lista dos 20 mais caros na galeria associada