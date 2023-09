O médio internacional neerlandês Davy Klaassen é reforço do Inter de Milão, oriundo do Ajax. O acordo foi confirmado pelos dois clubes, ao final da tarde desta sexta-feira.

«O médio, nascido em 1993, chega a título definitivo do Ajax», informa o Inter, em comunicado, sem revelar a duração do contrato e os restantes detalhes envolvidos na transferência.

Klaassen termina a sua segunda passagem pelo Ajax, clube com o qual tinha contrato até 2024.

Formado no clube de Amesterdão, o médio de 30 anos mudou-se para o Everton em 2017/18. Na época seguinte, foi concretizada uma transferência para o Werder Bremen, onde esteve duas épocas e no início de 2020/21, tendo regressado ao Ajax ainda no verão de 2020, para mais três anos nos neerlandeses.

Agora, Klaassen reforça o vice-campeão europeu, que neste mercado já recebeu, entre outros, Benjamin Pavard (Bayern Munique) ou Alexis Sánchez (Marselha).