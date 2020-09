O Liverpool está a negociar junto do Wolverhampton a contratação de Diogo Jota, sabe o Maisfutebol.



Embora o negócio ainda não esteja concluído, os campeões ingleses estão dispostos a desembolsar 40 milhões de euros pelo passe do internacional português. As duas partes continuam a conversar para alcançar uma plataforma de entendimento que permite a transferência do jogador de 23 anos.



Refira-se que a confirmarem-se estes valores, Gondomar e Paços de Ferreira, clubes onde Jota dividiu a formação, vão ter direito a 600 mil euros cada.



Diogo Jota explodiu na Capital do Móvel e foi contratado pelo Atlético de Madrid. Sem nunca ganhar um lugar no plantel colchonero, o extremo foi cedido a FC Porto e Wolverhampton que o acabou por comprar em definitivo. Após 44 golos em 131 encontros, o extremo está prestes a mudar-se para Anfield.