O Rayo Vallecano, que está de regresso à primeira liga de Espanha, anunciou a renovação do contrato de Bebé.

O jogador português segue ligado ao clube de Madrid, onde joga há três anos. A duração do novo vínculo não foi anunciada pelo clube.

Bebé tem 31 anos, fez formação no Loures e no Estrela da Amadora, onde se estreou como sénior. Mais tarde chegou ao Manchester United de Sir Alex Fergusson, onde não vingou, e entre vários empréstimos acabou por se destacar no Paços de Ferreira, saindo de lá para o Benfica. Desde a época 2014/2015 em Espanha, Bebé jogou ainda no Córdoba e no Eibar, antes de chegar ao Rayo Vallecano.