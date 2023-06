Fabio Silva é o novo alvo do Milan, noticia em Itália o Tuttomercato, que dá conta de que tanto a Roma como o Sevilha estão atentas ao avançado português vinculado ao Wolverhampton, que na última época esteve emprestado ao Anderlecht e ao PSV.

Em Inglaterra, o «Daily Mail» avança que o defesa do Manchester City Kyle Walker está em conversações com o Bayern Munique, enquanto que o Chelsea terá recusado uma primeira proposta do Manchester United por Mason Mount, no valor de 46 milhões de euros.

Outro dossier em aberto é o do novo treinador do PSG. Após as negociações por Julian Nagelsmann terem caído por terra, segundo o L' Équipe os parisienses têm três nomes em cima da mesa. Thiago Motta, Luis Enrique e Xabi Alonso, que é a hipótese menos provável.

