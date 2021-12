O Marítimo anunciou esta terça-feira que chegou a acordo para a rescisão de contrato com Faiq Bolkiah.

O jovem de 23 anos é conhecido como «o jogador mais rico do mundo», já que é sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, e é herdeiro de uma fortuna avaliada em 18 mil milhões de euros.

Bokiah deixa o Marítimo sem qualquer jogo feito pela equipa principal dos madeirenses. Atuou apenas pela formação B (três jogos) e pelos sub-23 (um jogo).

«O emblema verde-rubro agradece o empenho e a dedicação com que Faiq Bolkiah serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal», escreveu o clube dos Barreiros, em comunicado.

Antes do Marítimo, Bolkiah tinha passado na formação por clubes com o Leicester, o Chelsea, o Arsenal, o Stoke City e o Southampton.