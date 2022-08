O Galatasaray está a negociar com o Famalicão a contratação de Alexandre Penetra.



Ao que o Maisfutebol apurou, o acordo entre os dois emblemas não está fechado, mas as negociações pelo defesa estão bem encaminhadas. O clube turco pretende contratar o internacional sub-21 por uma verba a rondar os 2,5 milhões de euros.



Penetra, de 20 anos, chegou ao Famalicão proveniente do Benfica, clube no qual realizou grande parte da formação. No Minho, o central passou uma época pelos sub-23 antes de se afirmar como titular na equipa principal, tornando-se inclusive no capitão de equipa.



Lembre-se que o Galatasaray contratou recentemente dois jogadores do campeonato português: Seferovic ao Benfica e Sérgio Oliveira ao FC Porto.