[artigo atualizado]



O FC Porto anunciou a contratação de Giorgi Abuashvili. O médio georgiano tem 18 anos e assinou contrato válido por cinco épocas, até 2026.



Abuashvili é um extremo de excelente qualidade técnica, que jogava no Dinamo Tblissi, e vai começar pelo plantel da equipa B. É o segundo reforço confirmado para António Folha, depois de Sebastian Soto.



Abuashvili foi o capitão da seleção da Geórgia de sub17 no apuramento para o Europeu da categoria e esteve no empate sem golos contra Portugal.



O FC Porto escreve que o atleta é uma das grandes promessas do futebol do Cáucaso e que vai vestir a camisola 47. «Mal posso esperar para chegar à primeira equipa», referiu aos meios do clube azul e branco.