O avançado norte-americano Sebastian Soto é reforço do FC Porto, conforme o Maisfutebol tinha adiantado em tempo oportuno.

De acordo com a informação dos dragões, o jogador de 20 anos chega por empréstimo do Norwich vai começar por alinhar na equipa B. O empréstimo é por um ano e contempla uma opção de compra.

Internacional pela seleção dos EUA por duas vezes - marcou dois golos - Sebastian Soto vai jogar com a camisola 79.

«Estou muito orgulhoso. É uma grande honra estar aqui e estou pronto para lutar por este clube», declarou o jogador, citado pelo clube.

Nascido na Califórnia, o atacante fez toda a formação no Real Salt Lake City e em 2018 foi contratado pelos alemães do Hannover. Começou pelos juniores, impressionou os responsáveis do clube e teve algumas aparições na equipa principal. Sebastian Soto fez três jogos na Bundesliga e partiu motivadíssimo para o Mundial de sub 20.

Esse torneio colocou-o no radar dos grandes clubes europeus: no Mundial fez quatro golos em cinco jogos e só ficou atrás de Erling Haaland na lista de marcadores.

Veja como joga o novo jogador do FC Porto:

