Vitinha está em Paris para assinar contrato com o PSG.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o internacional português viajou esta quinta-feira para Paris e foi «apanhado» nas instalações dos parisienses juntamente com o seu representante, Jorge Mendes, e com Luís Campos, conselheiro do campeão gaulês.



O médio de 22 anos vai acertar os últimos detalhes com os franceses e assinar um contrato válido para as próximas cinco épocas. A transferência vai render 40 milhões de euros ao FC Porto, clube que Vitinha representou nos últimos 11 anos.



Veja: