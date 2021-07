O Marselha confirmou nesta quarta-feira a contratação de Luan Peres ao Santos, do Brasil.

O defesa central brasileiro chega ao campeonato francês com contrato de quatro anos e vai reencontrar Jorge Sampaoli, treinador com quem trabalhou no Santos, em 2019.

Luan Peres é o sétimo reforço da equipa francesa, depois das contratações de Pau López (ex-Roma), Gerson (ex-Flamengo), Leonardo Balerdi (ex-Dortmund), Mattéo Guendouzi (ex-Arsenal), Cengiz Under (ex-Roma) e Konrad de La Fuente (ex-Barcelona). O defesa central William Saliba, do Arsenal, poderá ser o próximo reforço.