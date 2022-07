O Galatasaray confirmou, na noite desta sexta-feira, as negociações com o FC Porto com vista à contratação do futebolista português Sérgio Oliveira.

«Foram iniciadas as negociações oficiais com o Futebol Clube do Porto relativamente à transferência do futebolista profissional Sérgio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira para o nosso clube», informa o emblema de Istambul, em nota oficial nos seus canais.

O internacional português de 30 anos, que em 2021/22 foi cedido na segunda metade da época à Roma, já foi visto na tarde desta sexta-feira na Turquia, a propósito da negociação em curso.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o médio tem à espera um contrato válido por quatro anos e um salário de 2,5 milhões líquidos por época, um vencimento superior ao que auferia nos dragões (a rondar os dois milhões líquidos). O FC Porto vai arrecadar cerca de três milhões de euros pela transferência do atleta, que na temporada transata venceu a Liga Conferência da UEFA pela Roma, comandada pelo compatriota José Mourinho.

Internacional pela seleção principal em 13 ocasiões, o atleta formado entre Paços de Brandão e FC Porto vai findar uma longa ligação ao emblema azul e branco, ao qual esteve vinculado durante praticamente todo o percurso como futebolista.

Como sénior, Sérgio Oliveira também já representou, por empréstimo dos dragões, o PAOK em 2018/19, o Nantes em 2016/17, o Mechelen em 2011/12 e o Beira-Mar em 2010/11. Jogou ainda no Paços de Ferreira entre 2013 e 2015, antes de voltar ao FC Porto.