Martim Neto vai jogar no Gil Vicente por empréstimo do Benfica, anunciaram os dois clubes, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O médio renovou contrato com o Benfica no início de julho, até 2028, e seguiu com o plantel principal para o estágio de pré-época em Inglaterra, mas não encontrou espaço no leque de opções de Roger Schmidt.

Natural de Viana do Castelo, Martim Neto está no clube encarnado desde 2015 e fez parte da equipa que conquistou a Youth League e a Intercontinental de sub-20. Aos 20 anos, o jogador vai ter a possibilidade de jogar regularmente na Liga.