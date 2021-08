O Gil Vicente anunciou na tarde desta segunda-feira a contratção de Iago Maidana. O defesa central brasileiro chega do At. Mineiro, onde foi colega do ex-FC Porto Hulk, por empréstimo válido por uma temporada.

O jogador de 25 anos formou-se no Criciúma e no São Paulo. Jogou no Paraná antes de sair para o At. Mineiro, onde foi perdendo espaço, até ser emprestado por duas épocas seguidas ao Sport Recife.

Maidana chega agora ao futebol português para ser o quarto defesa central do plantel dos gilistas. Na posição, o treinador Ricardo Soares já tem Diogo Silva, Rúben Fernandes e Lucas Cunha.