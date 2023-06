Silas é o novo treinador do Mafra, informou o clube.



O técnico, de 46 anos, regressa assim a Portugal, de onde saiu em em 2020/21 depois de uma curta passagem pelo Famalicão. O treinador conta ainda com passagens por BSAD, Sporting e AEL Limassol, o último clube no qual trabalhou.



Silas sucede a Rui Borges, que vai treinar o Moreirense na Liga, no emblema do segundo escalão.