O Mafra oficializou esta quinta-feira a saída de Rui Borges e o Maisfutebol sabe que o treinador está bem posicionado para assumir o comando do Moreirense, que garantiu a promoção à Liga.

O acordo entre os cónegos e Rui Borges ainda não está fechado, até porque o técnico de 41 anos se encontra a frequentar o curso UEFA Pro (Nível IV), mas a oficialização deverá acontecer nos próximos dias.

Rui Borges iniciou a temporada ao serviço do Vilafranquense, mas deixou os ribatejanos a meio da época e seguiu para Mafra, onde conquistou sete vitórias em 15 jogos.

No currículo, conta ainda com passagens por Nacional da Madeira, Académica, Académico de Viseu e Mirandela. Assim, o Moreirense poderá ser a primeira experiência do técnico no principal escalão do futebol português.