César Peixoto já não é treinador do Paços de Ferreira, anunciaram esta quarta-feira os castores, em comunicado.

O técnico de 43 anos deixa o clube depois da despromoção à II Liga, confirmada à 32.ª jornada, com o triunfo do Marítimo frente ao Vizela.

César Peixoto, refira-se, iniciou a época no comando técnico do Paços, mas foi despedido em outubro, devido a maus resultados. A situação com o sucessor, José Mota, não melhorou e o antigo jogador voltou ao cargo no início de janeiro.