Martin Dúbravka foi oficializado como reforço do Manchester United.



O internacional eslovaco muda-se para Old Trafford por empréstimo do Newcastle. No entanto, os red devils fica com opção de comprar o guarda-redes de 33 anos em definitivo no final da temporada.



Dúbravka, 30 vezes internacional pelo seu país, representou os «magpies» nos últimos quatro anos e meio: cumpriu 125 jogos. Anteriormente, o guardião tinha jogado no MSK Zilina, no Esbjerg, Slovan Liberec e Sparta Praga.