Matías Vecino está muito de perto de ser oficializado como reforço da Lazio.



O emblema «laziale» publicou fotografias do internacional uruguaio a realizar testes médicos. O jogador de 30 anos prepara-se assim para assinar pelo clube romano depois de ter terminado contrato com o Inter de Milão.



Vecino despontou no Nacional e chegou a Itália em 2012 para representar a Fiorentina. Além do clube 'viola', o médio jogou ainda no Cagliari e no Empoli até assinar em definitivo pelo Inter em 2017. Em Milão disputou 127 jogos e conquistou três títulos.