O Sp. Braga revelou, esta terça-feira, a saída de 13 jogadoras da equipa principal feminina de futebol.

A saber: as defesas Grace Stordy, Tânia Rodrigues, Ana Nogueira e Melissa Hasanbegovic, as médias Ana Carolina Ferreira, Carlyn Baldwin e Peace Efih e as avançadas Caroline Kehrer, Beatriz Fonseca, Jolina Amani, Leonor Freitas, Vitória Almeida e Carolina Mendes.

O Sp. Braga, refira-se, ficou no quinto lugar do campeonato da última época. Na Taça de Portugal, foi eliminada nas meias-finais e na Taça da Liga caiu nos quartos de final.