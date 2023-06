O dia começou com vários negócios concluídos em Espanha, Inglaterra e Alemanha, onde o Bayern Munique, o Valencia, o Wrexham e o Celta Vigo anunciaram transferências fechadas.

Já o Benfica, tem um regresso também confirmado. Enfim, um mercado em efervescência com novidades a um ritmo intenso que o Maisfutebol acompanha, ao minuto.

Todas as movimentações no mercado, ao minuto

Recorde-se que o futebol ainda não parou, ainda há a final da Liga dos Campeões, marcada para o próximo sábado, que fecha definitivamente a temporada 2022/23 na Europa. Mas a temporada seguinte já está a ser preparada a todo o vapor, com a grande maioria do clubes ativa no mercado. Mas há mais novidades para acompanhar hora a hora.

AS ÚLTIMAS DO MERCADO