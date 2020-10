Diego Laxalt reforçou o Celtic proveniente do AC Milan.



Em comunicado, o campeão escocês informa que o jogador de 27 anos chega por empréstimo do clube italiano. Internacional uruguaio em 24 ocasiões, o esquerdino perdeu espaço nas opções de Pioli e volta a ser cedido depois na época passada ter jogado no Torino.



Laxalt conta com passagens por clubes como Inter de Milão, Bolonha, Empoli e Génova.