O futebolista ganês Christian Atsu, que em Portugal jogou no FC Porto e no Rio Ave, é reforço do Al-Raed, da Arábia Saudita.

O clube confirmou, este sábado, a contratação do jogador de 29 anos, referindo que o atleta já se juntou aos restantes companheiros em Múrcia, Espanha, mas sem apontar a duração do vínculo.

Na última temporada, o Al-Raed foi nono classificado da primeira liga saudita.

Atsu jogou no FC Porto entre 2009 e 2013, tendo ido dos juniores à equipa principal. Pelo meio, em 2011/2012, jogou no Rio Ave.

Nas últimas cinco temporadas, jogou no Newcastle, de Inglaterra, já após passagens pelo Málaga, Bournemouth, Everton e Vitesse.