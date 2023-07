Poucos dias depois de ter sido ilibado dos crimes de violação, Benjamin Mendy está de regresso ao futebol. O internacional francês foi anunciado como reforço do Lorient, clube com o qual assinou um vínculo válido até 2025.



O lateral-esquerdo não compete desde a temporada 2021/22, altura em que foi detido perante as acusações de crimes de violação. O julgamento do jogador de 29 anos durou cerca de dois anos e este esteve em prisão preventiva entre finais de agosto de 2021 e janeiro de 2022.



O Lorient é terceiro clube que Mendy vai representar como sénior no futebol gaulês depois de passagens por Marselha e Mónaco.