Luis Sinisterra foi oficializado como reforço do Leeds United.



Sem revelar o montante da transferência, o emblema inglês informou que o extremo assinou um contrato válido por cinco temporadas.



O internacional colombiano, de 23 anos, despontou no Once Caldas e chamou a atenção do Feyenoord que o contratou em 2018. Desde então Sinisterra foi ganhando protagonismo em Roterdão e na última temporada destacou-se com 23 golos e 11 assistências em 49 partidas.



Este é o segundo reforço que o Leeds anuncia nos últimos dois dias depois de Tyler Adams.