Lucho González é o novo treinador do Ceará.



O ex-FC Porto vai viver assim a primeira experiência como técnico principal no Vozão, equipa que ocupa a 15.ª posição do Brasileirão.



Após passagens por Huracán, River Plate, FC Porto, Marselha, Al-Rayyan e Athletico Paranaense, o antigo internacional argentino pendurou as chuteiras em 2021. Logo após acabar a carreira, «El Comandante» assumiu o papel de adjunto no Furacão e agora vai mesmo começar a aventura como treinador.



Sem revelar a duração do vínculo, o Ceará informa que Lucho é esperado esta sexta-feira para ser apresentado como sucessor de Marquinhos, técnico que foi despedido há mais de dez dias.