Renan Lodi é reforço do Marselha, confirmou o clube francês.



Sem revelarem detalhes do negócio, os dois clubes informam apenas que a transferência do lateral-esquerdo é a título definitivo.



O internacional canarinho despontou no Athletico Paranaense e foi recrutado pelo Atlético de Madrid. Na capital espanhola, Lodi participou em 118 jogos entre 2019 e 2022 e na última temporada esteve cedido ao Nottingham Forest.