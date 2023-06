O empresário de Renan Lodi assumiu que o regresso do lateral-esquerdo ao Athletico Paranaense ou a qualquer outro clube brasileiro é «praticamente impossível», devido aos valores exigidos pelo Atlético de Madrid.

«O Renan tem mais três anos de contrato com o Atlético de Madrid. (...) Quero dizer que é praticamente impossível ele voltar ao Athletico ou ao futebol brasileiro», começou por dizer o representante Pablo Miranda ao Globoesporte.

«O Atlético de Madrid fez um grande investimento na sua compra, que até hoje impacta o orçamento do clube. As regras da Liga Espanhola são muito rígidas. Desta maneira, a única forma dele sair do Atlético é sendo vendido. E os valores para se realizar esse negócio são proibitivos para qualquer clube brasileiro», vincou.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Benfica já iniciou os primeiros contactos para avançar com a negociação junto do Atlético de Madrid, depois de ter enfrentado dificuldades para garantir o húngaro Milos Kerkez, do AZ Alkmaar.

O agente de Lodi garante que o jogador de 25 anos ainda não recebeu qualquer proposta oficial, mas quer continuar a competir «a alto nível».

«Fez 32 partidas na liga mais difícil do mundo. Muitos jogadores brasileiros sofrem na sua primeira temporada em Inglaterra e acabam por não jogar. O Renan foi fundamental na permanência do Nottingham na Premier League e tem o reconhecimento de todos pelo que fez durante esta temporada. Dito isto, o objetivo dele é continuar a jogar em competições de alto nível, se possível voltar a disputar a Champions e a disputar títulos novamente», concluiu.

Vinculado aos colchoneros até junho de 2026, o internacional brasileiro esteve emprestado na última época ao Nottingham Forest, onde fez 32 jogos e anotou um golo.