Hansi Flick revelou que Thiago Alcântara já se despediu do plantel e staff técnico do Bayern Munique. O internacional espanhol está a caminho do Liverpool, segundo Karl-Heinz Rummenigge.



«O Thiago é um jogador excepcional que passou sete anos extremamente bem-sucedidos. É uma pessoa maravilhosa e um profissional incrível. Foi um momento bastante emotivo quando ele se despediu de nós», referiu o técnico dos bávaros, em conferência de imprensa.



Thiago foi contratado pelo Bayern Munique ao Barcelona a pedido de Pep Guardiola no início da época 2013/14. Após 235 jogos e 14 títulos conquistados, entre os quais a última edição da «Champions», o médio de 29 anos prepara-se para experimentar a Premier League.