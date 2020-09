Karl-Heinz Rummenigge confirmou que Thiago Alcântara está de partida para o Liverpool.

«Posso confirmar que o Bayern Munique chegou a acordo com o Liverpool. O Thiago tinha o desejo de fazer algo novo na carreira», afirmou o presidente do campeão da Alemanha em declarações ao Bild Live.

Formado no Barcelona, Thiago Alcântara chegou ao Bayern Munique no verão de 2013 pela mão de Pep Guardiola, treinador que o havia orientado também na Catalunha. Em sete épocas ao serviço dos bávaros, o médio, agora com 29 anos, foi campeão sete vezes e, entre outros troféus, venceu a última edição da Liga dos Campeões, cuja final a oito foi realizada em Lisboa.