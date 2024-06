Philippe Coutinho pode estar prestes a ser um reforço de peso para o Vasco da Gama, clube brasileiro onde milita o treinador português Álvaro Pacheco.

O presidente do clube confirmou, através das redes sociais, negociações com o médio internacional pelo Brasil. «Ontem, encontrei-me com os representantes do Philippe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua», escreveu, de forma sucinta.

O experiente médio, que já custou 135 milhões de euros ao Barcelona, vindo do Liverpool, em 2018, esteve emprestado aos qataris do Al-Duhail durante a temporada passada, pelo Aston Villa.

Numa fase descendente da carreira, aos 32 anos, Coutinho verá com bons olhos um regresso ao clube onde se formou, antes de brilhar na Europa. Saiu cedo para o Internazionale, em 2008, por quase quatro milhões de euros (tinha 18 anos).

Segundo o jornal brasileiro Globo Esporte, o jogador terá pedido a contratação de dois jogadores - os experientes Souza e Alex Teixeira.