O futebolista francês Layvin Kurzawa é reforço do Fulham, por empréstimo do Paris Saint-Germain, para a época 2022/23. O acordo foi confirmado esta quinta-feira.

Kurzawa, lateral-esquerdo de 29 anos, internacional pela seleção francesa, vai ter a primeira experiência futebolística num clube fora de França.

Formado no Aix FC e no Mónaco, clube no qual subiu a sénior em 2010/11, o defesa gaulês mudou-se do Mónaco para o PSG em 2015. Reforça agora as opções do treinador português Marco Silva na equipa inglesa.