O Barcelona rescindiu contrato com o futebolista dinamarquês Martin Braithwaite. O clube catalão confirmou o acordo na tarde desta quinta-feira.

Braithwaite, de 31 anos, chegou a meio da época 2019/20 ao Barcelona e tinha contrato até 2024.

«O FC Barcelona e o jogador Martin Braithwaite chegaram a um acordo para terminar o contrato que o jogador tinha com o clube até o final da temporada 2023/24», refere o emblema da Catalunha, em comunicado.

O internacional pela Dinamarca, que chegou ao Barcelona oriundo do Leganés, fez 57 jogos e um total de dez golos no clube. Em 2020/21 teve a temporada mais regular, com 41 jogos e sete golos. Em 2021/22, fez apenas cinco jogos, tendo lidado com uma lesão no joelho esquerdo.