Ao longo do dia, a Liga Portugal vai fazer várias atualizações com todos os contratos recebidos Na primeira atualização do dia, as 14h00, o organismo divulgou os jogadores inscritos até às 12h30.



Refira-se que o FC Porto inscreveu dois jogadores: Iván Jaime e Luan Brito, jogador que na época passada esteve cedido pelo Fluminense aos dragões, tendo alinhado na equipa B (dois golos em 13 jogos). Por sua vez, Balbúrdia deixou o Estrela da Amadora e mudou-se para o Mafra.



A lista de contratos rececionados até às 12h30:

Mário César Azevedo Alves Balbúrdia - CD Mafra - Futebol, SAD - Transferência nacional

Facundo Agustin Caseres - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

José Luís Mendes de Andrade - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Sanou Souwene Eric Silvere - SC Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Henrique Gelain Custodio - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência nacional

Chikwuemeka Emmanuel Iroanya - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência nacional

Eduvian Marho Ikoba - Académico de Viseu Clube - Futebol, SAD - Transferência internacional

David José Gomes Oliveira Tavares - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Cedência nacional

Jonathan Arriba Monroy - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Iván Jaime Pajuelo - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência nacional

Luan Figueiroa Brito - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Cauê Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Aleksandar Busnic - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência internacional

Alberto Soro Alvarez - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência internacional

Artur Serobyan - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ - Transferência internacional

Gustavo Moreno de França - Länk Group Vilaverdense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Rogério Paulo Veiga dos Santos - Länk Group Vilaverdense - Futebol, SAD - Transferência nacional