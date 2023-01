Jorge Simão é o novo treinador do Santa Clara, informou o clube açoriano, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



De acordo com os insulares, o técnico de 46 anos assinou um vínculo válido até ao final da temporada, sucedendo a Mário Silva no cargo.



Jorge Simão volta assim ao ativo depois de ter deixado o Paços de Ferreira em dezembro de 2021. Em Portugal, o técnico já orientou o Atlético CP, Mafra, Belenenses, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga e Boavista. Soma ainda passagens pelos sauditas do Al Fayha e pelos belgas do Mouscron.

O Santa Clara atravessa um ciclo negativo, com cinco derrotas nos últimos seis encontros. Os açorianos ocupam o 15.º lugar da Liga, com 13 pontos em 15 jogos, e já estão fora das duas Taças.